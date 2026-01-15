SEÑOR DIRECTOR:

La justicia absolvió a Claudio Crespo por el disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica. El fallo reconoce que fue él quien disparó. La absolución se sostiene en la legítima defensa, amparada por la Ley Naín-Retamal. El hecho está acreditado, lo que cambió fue la ley que decidió volverlo aceptable. Impulsada para dar señales de seguridad, terminó justificando que un agente del Estado deje a un ciudadano sin sus ojos.

En su momento se dijo que esta era una ley de “gatillo fácil”. No fue una exageración. Fue un presagio.

Andrés López Awad

Periodista