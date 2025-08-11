Prioridad: bienestar de niños y niñas

SEÑOR DIRECTOR:

Según datos de Mejor Niñez, hoy en Chile ingresan más niños al servicio de protección especializada de los que nacen en un año. Solo este hecho debiera alertarnos y movilizarnos ya que, en un país donde la tasa de recambio poblacional está muy por debajo de la esperada, cabe cuestionarnos ¿cómo estamos cuidando a quienes sostendrán nuestro país el día de mañana?

El bienestar de niñas y niños debe ser una prioridad para el país, especialmente durante los primeros años de vida. Eso que soñamos construir se juega en la primera infancia. Invertir en acompañar a las familias para fomentar relaciones sanas, para que tengan las herramientas de crianza y apoyo para cuidar, debe ser una tarea común porque el futuro depende de ello.

Que el Día del Niño nos recuerde que hoy y todos los días del año debemos poner a la infancia primero. No tenemos tiempo que perder.

María de los Ángeles Castro

Magdalena Mongillo

Cofundadoras Fundación Infancia Primero