SEÑOR DIRECTOR:

En relación con la carta del Sr. Benito sobre el proceso de expropiación del predio donde se emplaza la megatoma de San Antonio, resulta necesario precisar algunos aspectos del procedimiento.

Como bien sabrá el Sr. Benito, la determinación del monto indemnizatorio en una expropiación no corresponde al Serviu, sino a la Comisión de Peritos establecida por la ley, órgano autónomo encargado de fijar el valor del bien conforme al mérito del expediente. Por ello, no resulta procedente atribuir al servicio la eventual incorporación u omisión de comparables en esa etapa.

En el marco de la Comisión Técnica integrada por la Municipalidad y los propietarios, el Minvu desarrolló un trabajo previo de valorización del predio y encargó tasaciones externas independientes a las consultoras Transsa y Real Data, que estimaron valores de referencia de 0,14 UF/m² y 0,23 UF/m², respectivamente. Dichos informes se elaboraron sin aplicar descuentos asociados a la ocupación irregular del terreno y considerando las condiciones normativas y de mercado, así como la fusión predial inscrita en 2024, que consolidó el terreno como un macrolote continuo de aproximadamente 201 hectáreas. Conforme a la norma chilena aplicable y a los estándares internacionales de valoración, los estudios ajustaron la evidencia disponible y analizaron el bien en relación con su mercado efectivo. La Comisión de Peritos fijó posteriormente el valor indemnizatorio en 0,25 UF/m² de manera autónoma. Ello muestra que, desde distintas aproximaciones metodológicas, el predio ha sido evaluado en rangos semejantes.

Las opiniones, predicciones y recomendaciones a los propietarios del Sr. Benito serán ponderados en las instancias que establece la ley, en las cuales el Minvu pondrá a disposición de los tribunales los informes técnicos y antecedentes recopilados para su debida valoración conforme al mérito del proceso. Si bien no es posible anticipar el resultado del proceso, es posible asegurar que el interés público se resguardará fehacientemente.

Vicente Burgos S.

Jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu