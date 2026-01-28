Proyecto de sala cuna universal

SEÑOR DIRECTOR:

El día de ayer se públicaron en su versión digital dichos del presidente de la UDI sobre este proyecto.

Respecto de su afirmación de que el gobierno no habría presentado indicaciones en cuatro años, una simple pasada por senado.cl le permite chequear que se presentó una indicación sustitutiva completa en 2024 y luego un nuevo set de indicaciones en octubre del 2025.

Un segundo error, verificable en la web del Senado, comete cuando dice que no se acogió ninguna propuesta: si se lee ambos textos, se constata que fueron acogidas tanto la solicitud de sacar el guarismo de aporte del fondo de Sala Cuna como la Comisión Técnica que la funde, propuesta por Chile Mujeres.

En tercer lugar se equivoca al decir que no está financiado. El proyecto cuenta con informe financiero, una propuesta de ajuste y fue acogida también la propuesta de compensar a las empresas con un 0,1% del Seguro de Cesantía que venía desde la oposición. El debate honesto es fundamental.

Antonia Orellana

Ministra de la Mujer y la Equidad de Género