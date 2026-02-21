SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Prudencia

    Por 
    Cartas al director
    Prudencia Juan Eduardo Lopez/Aton Chile JUAN EDURADO LOPEZ/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    Según lo informado por distintos medios, el subsecretario de Fuerzas Armadas ha dispuesto convocar concursos y proveer cargos de la planta de esa repartición en la etapa final del actual gobierno.

    Más allá de la eventual legalidad formal de tales actos administrativos, su oportunidad resulta discutible. Las decisiones que comprometen la estructura permanente de un servicio público debieran adoptarse con especial prudencia cuando se aproxima un cambio de administración, pues inciden directamente en el margen de acción de la autoridad entrante.

    El ejercicio de las potestades legales no se agota en su juridicidad. También exige responsabilidad política y sentido institucional. Actuar en el ocaso del mandato efectuando designaciones con efectos permanentes puede ser legal, pero no necesariamente prudente.

    La estabilidad del Estado descansa tanto en el respeto a las competencias como en la mesura en su ejercicio.

    Jorge Burgos

    Más sobre:Fuerzas Armadasservicio público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred emite alerta roja en Angol y Ercilla por incendio forestal

    Irán declara organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de todos los países de la UE

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo

    Tras fallo judicial: Gobierno destaca rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    Capturan a menor de edad con orden de detención vigente por homicidio en Puente Alto en 2025

    Lo más leído

    1.
    Cuba y el PC chileno

    Cuba y el PC chileno

    2.
    La calle y el pueblo

    La calle y el pueblo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puente Alto cercano a Hacienda El Peñón

    Controlan incendio forestal en Puente Alto cercano a Hacienda El Peñón

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    Senapred emite alerta roja en Angol y Ercilla por incendio forestal
    Chile

    Senapred emite alerta roja en Angol y Ercilla por incendio forestal

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    Tras fallo judicial: Gobierno destaca rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China
    Negocios

    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    A fondo con Luciano Darderi: “Garin es un gran chico y sentía que tenía que apoyarlo; me salió del corazón”
    El Deportivo

    A fondo con Luciano Darderi: “Garin es un gran chico y sentía que tenía que apoyarlo; me salió del corazón”

    De Colo Colo a Argentina: Vicente Pizarro repite la historia de papá Jaime, 33 años después

    Entrevista con Víctor Rivero, DT de Limache: “Entregarle las llaves del club al cuerpo técnico ha sido fundamental”

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.
    Cultura y entretención

    “Me asusta mucho lo que estoy viendo”: Gloria Estefan aborda la situación de la comunidad latina en EE.UU.

    De invitado a protagonista: Matteo Bocelli anticipa debut solista en el Festival de Viña del Mar

    Stefan Kramer anticipa su regreso a Viña 2026 y reflexiona sobre el humor: “Cuando se divide el público, no es tan grato”

    Irán declara organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de todos los países de la UE
    Mundo

    Irán declara organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de todos los países de la UE

    Nuevo presidente de Perú desmiente oficialmente que esté evaluando indultar a Pedro Castillo

    88 países firman en India acuerdo diplomático sobre utilización de la inteligencia artificial (IA)

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio