Que sea un buen acuerdo
SEÑOR DIRECTOR:
Es de esperar que este nuevo acuerdo entre Codelco y Anglo American no termine como la última vez, en donde la estatal en el año 2015 reconoció US$ 2.500 millones de pérdida en una operación con esta empresa multinacional.
Jorge E. Berríos Vogel
