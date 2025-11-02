SEÑOR DIRECTOR:

La disolución del Plan Estadio Seguro y el posterior fracaso en la designación del nuevo Jefe de Departamento de Orden Público y Eventos Masivos evidencian una preocupante falta de prioridad frente a la seguridad en el fútbol y los eventos masivos.

Tras el fatal incidente ocurrido en abril 2025, donde murieron dos hinchas de Colo Colo, el Ejecutivo anunció el término de un plan que consideraba agotado y que había fracasado en varias ocasiones, prometiendo la creación de una nueva estructura más eficiente y articulada con la Subsecretaría del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, los hechos revelan un estancamiento significativo: el concurso para liderar el nuevo organismo fue declarado desierto pese a recibir una cantidad cercana a las 200 postulaciones, lo que ha dejado sin conducción efectiva a un ámbito especialmente sensible para el orden público. No queda clara la razón por la cual alguno de los ocho postulantes que cumplían con los requisitos, no pudieron acceder al cargo y se prefirió declarar desierto el llamado, dejándolo para más adelante sin un tiempo determinado.

Esta situación crea un conflicto en materia de seguridad en acontecimientos que reúnen gran cantidad de espectadores, genera un vacío operativo que posterga la implementación de medidas urgentes y profundiza la percepción de que la violencia, de preferencia en los estadios, pareciera no revestir prioridad.

Tampoco queda claro si la pretensión es tener un departamento especializado en el combate de la violencia vista permanentemente en los recintos deportivos y ahora, en otras convocatorias masivas. ¿Será que nadie quiere hacerse cargo de una realidad candente o es mejor que las medidas se tomen en una nueva administración? De ser así, ¿quién podrá defendernos?

Juan Francisco Ortún

Periodista y académico U. Central