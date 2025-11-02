OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Cartas al Director

¿Quién podrá defendernos?

Por 
Cartas al director
Jonnathan Oyarzún/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

SEÑOR DIRECTOR:

La disolución del Plan Estadio Seguro y el posterior fracaso en la designación del nuevo Jefe de Departamento de Orden Público y Eventos Masivos evidencian una preocupante falta de prioridad frente a la seguridad en el fútbol y los eventos masivos.

Tras el fatal incidente ocurrido en abril 2025, donde murieron dos hinchas de Colo Colo, el Ejecutivo anunció el término de un plan que consideraba agotado y que había fracasado en varias ocasiones, prometiendo la creación de una nueva estructura más eficiente y articulada con la Subsecretaría del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, los hechos revelan un estancamiento significativo: el concurso para liderar el nuevo organismo fue declarado desierto pese a recibir una cantidad cercana a las 200 postulaciones, lo que ha dejado sin conducción efectiva a un ámbito especialmente sensible para el orden público. No queda clara la razón por la cual alguno de los ocho postulantes que cumplían con los requisitos, no pudieron acceder al cargo y se prefirió declarar desierto el llamado, dejándolo para más adelante sin un tiempo determinado.

Esta situación crea un conflicto en materia de seguridad en acontecimientos que reúnen gran cantidad de espectadores, genera un vacío operativo que posterga la implementación de medidas urgentes y profundiza la percepción de que la violencia, de preferencia en los estadios, pareciera no revestir prioridad.

Tampoco queda claro si la pretensión es tener un departamento especializado en el combate de la violencia vista permanentemente en los recintos deportivos y ahora, en otras convocatorias masivas. ¿Será que nadie quiere hacerse cargo de una realidad candente o es mejor que las medidas se tomen en una nueva administración? De ser así, ¿quién podrá defendernos?

Juan Francisco Ortún

Periodista y académico U. Central

Más sobre:EstadiosSeguridadAutoridad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quiénes son los líderes internacionales mejor y peor evaluados por los chilenos

Senda revela baja en el consumo de alcohol y drogas en universitarios, pero alerta por uso de tranquilizantes sin receta

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes

Un negocio emblemático en contracción: hay 20% menos de panaderías que en el 2019

Scooters eléctricos: el retorno de Lime a América Latina y su apuesta por Chile

Participación de las AFP en ahorro previsional voluntario cae a su menor nivel desde que hay registro

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

5.
Rusia admite que mantiene contactos con Venezuela tras trascendidos de que Maduro habría pedido ayuda militar a Putin

Rusia admite que mantiene contactos con Venezuela tras trascendidos de que Maduro habría pedido ayuda militar a Putin

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Quiénes son los líderes internacionales mejor y peor evaluados por los chilenos
Chile

Quiénes son los líderes internacionales mejor y peor evaluados por los chilenos

Senda revela baja en el consumo de alcohol y drogas en universitarios, pero alerta por uso de tranquilizantes sin receta

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes
Negocios

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes

Un negocio emblemático en contracción: hay 20% menos de panaderías que en el 2019

Scooters eléctricos: el retorno de Lime a América Latina y su apuesta por Chile

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días
Tendencias

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

La locura del camarín pirata: “Nadie se imaginaba que íbamos salir campeones, en una región que siempre cuesta ganar”
El Deportivo

La locura del camarín pirata: “Nadie se imaginaba que íbamos salir campeones, en una región que siempre cuesta ganar”

La revancha de Matías Palavecino, la gran figura del campeón del fútbol chileno

Trabaja como Chino: la clave del éxito de Esteban González, el líder de Coquimbo Unido

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro
Mundo

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro

Secretario de Defensa de EE.UU. restringe a militares discutir con el Congreso los ataques a narcolanchas sin aprobación previa

Milicias de Hamas entregan tres cadáveres de rehenes israelíes

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”