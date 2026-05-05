Recordar a Keynes

SEÑOR DIRECTOR:

Es probable que gran parte de la ciudadanía esté de acuerdo con que el Estado debe hacer un esfuerzo por apuntar hacia una mayor eficiencia en el gasto público. Sin embargo, los medios empleados suelen ser tan importantes como sus fines, y todo objetivo, por más justificado que sea, debe contemplar los costos de su aplicación, como hoy se observa en el impacto que tienen la inflación y el precio de los combustibles en la vida cotidiana.

En tal sentido, conviene recordar a John Maynard Keynes cuando advertía que confiarle los asuntos del presente a equilibrios futuros es una guía engañosa pues, en el largo plazo, todos estamos muertos. La búsqueda de eficiencia, entonces, no debe traducirse en un empeoramiento de la calidad de vida concreta de las personas. Precisamente para eso existe la política económica.

Álvaro Muñoz Ferrer

Doctor en Filosofía