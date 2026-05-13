SEÑOR DIRECTOR:

Una avenida no es solamente una vía de tránsito. También puede ser un modo de vivir la ciudad. En el caso de la Alameda, esa experiencia tiene una densidad particular. Desde el siglo XIX ha sido escenario de la vida pública de Santiago. Pocas calles reúnen con tanta fuerza la vida diaria de una ciudad y su memoria.

La Red Alameda Cultural reúne a más de cuarenta instituciones públicas y privadas ubicadas en ese sector. Su creación permite dar forma común a un entramado que ya existe, pero que muchas veces se percibe de manera dispersa. Museos, bibliotecas, centros culturales y universidades conviven allí con públicos y trayectorias distintas. Esa diversidad muestra que el centro de Santiago tiene una vida cultural activa y cotidiana.

Las ciudades se viven mejor cuando la cultura forma parte de la vida común. Nueva York lo muestra con la Museum Mile y São Paulo con Avenida Paulista. Esa cercanía cambia la experiencia del lugar. Invita a caminar, a encontrarse con otros y a reconocer una historia compartida. La Red Alameda Cultural apunta en esa dirección.

La cultura no es un lujo ni un gasto prescindible. Ponerla en el centro de la discusión es una decisión sobre la ciudad que queremos construir.

Alejandro Arturo Martínez

Director General de Cultura, UDP