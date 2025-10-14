Reencarnaciones políticas

SEÑOR DIRECTOR:

No deja de sorprender la curiosa coincidencia de dos declaraciones publicadas en su diario.

En La Tercera del 3 de agosto de 2022, el entonces ministro Giorgio Jackson, asesor más cercano al Presidente Boric, afirmaba que “nuestra escala de valores y principios no solo dista del gobierno anterior, sino también de una generación que nos antecedió”.

En su columna del 8 de octubre de 2025, Cristián Valenzuela, asesor más cercano a José Antonio Kast, sostiene que “los que ya gobernaron, los que se dicen de oposición, también parasitaron el Estado”.

Ambas frases, separadas por el tiempo y enormes diferencias políticas, revelan un mismo desprecio por el pasado y por quienes, con honestidad, han trabajado en el servicio público.

No creo en reencarnaciones, pero me permito sospechar que Giorgio y Cristián podrían compartir vidas políticas pasadas. O quizás la cercanía al poder tenga como efecto recurrente: nublar el buen juicio y hacer creer que la historia parte con uno.

Rafael Pérez