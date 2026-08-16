SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Reforma al empleo público

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    La crisis del empleo público en Chile es evidente. Las plantas y la carrera administrativa han caído en la inaplicación, representando apenas algo más del 20% del empleo del Gobierno Central. El resto corresponde a la contrata (casi 55%), honorarios (algunos años en un porcentaje muy significativo) y personal bajo el Código del Trabajo. Esto es grave, porque contrata y honorarios son sistemas de empleo “desvirtuados” que no garantizan (tampoco el C. del Trabajo) un ingreso, desarrollo y término de la relación de trabajo basada en el mérito y el desempeño, como debería ocurrir en una Administración Pública profesional diferenciada del gobierno.

    Mientras que el personal administrativo está sujeto a reglas en la línea recién señalada, los cargos de gobierno responden a la confianza de quienes fueron elegidos democráticamente. Esta distinción virtuosa, desvirtuada entre nosotros, debe construirse para resguardar la integridad, continuidad y competencia en la implementación de políticas públicas, así como vínculos de empleo digno.

    A lo anterior se añaden más problemas, como los sistemas de calificaciones, los procedimientos disciplinarios, los derechos colectivos o la inestabilidad de la Alta Dirección Pública.

    Avanzar en estas materias exige abordarlas como un tema de Estado, lo que supone escuchar a todos los actores involucrados, incluyendo al funcionariado. Formar una comisión transversal, como anunció el gobierno, parece un camino apropiado para identificar fórmulas, consensos y disensos que ayuden a proyectar reglas futuras coherentes y justas para favorecer una buena gestión pública, considerando tanto a quienes trabajan en la Administración Pública como a quienes son atendidos por ella. Ojalá así ocurra.

    Enrique Rajevic Mosler

    Prof. de Derecho Administrativo

    Universidad Alberto Hurtado

    Más sobre:Estatuto administrativoComisiónAdministración pública

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Carlos Droguett y el retorno de su legado: abren archivo patrimonial con sus manuscritos y textos inéditos

    Lo más leído

    1.
    La base de la pirámide científica

    La base de la pirámide científica

    2.
    ”El precio de proteger demasiado”

    ”El precio de proteger demasiado”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca
    Chile

    Accidente en la Ruta 68 deja una persona fallecida y un menor gravemente lesionado en Casablanca

    Con casi 20 toneladas de cargamento: aterriza en Colombia avión de la FACH con ayuda humanitaria tras terremoto

    SLEP Santiago Centro presenta querella por retención de directivos y amenazas en Liceo 1 Javiera Carrera

    A meter segunda
    Negocios

    A meter segunda

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia
    Tendencias

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Alexis Sánchez engalana la creciente legión chilena en la MLS
    El Deportivo

    Alexis Sánchez engalana la creciente legión chilena en la MLS

    Ante la llegada de Vozinha: los sólidos números con los que Gabriel Maureira intenta aferrarse al arco de Colo Colo

    “Está desentrenado”: el plan de Colo Colo para poner a punto a Vozinha

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza
    Mundo

    Al menos un muerto y siete heridos dejan los últimos ataques israelíes en la ciudad de Gaza

    De la Espriella pide a Trump que suspenda los aranceles a Colombia para facilitar la recuperación tras el terremoto

    Director de la OMS afirmó que cambios a políticas de vacunación en EE.UU. “pueden dejar a los niños desprotegidos”

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta