Reforma política

SEÑOR DIRECTOR:

Elevar el número de firmas requerido para que un independiente se postule a la Presidencia de la República parece una medida sensata y adecuada. No restringe alternativas, sino que las hace viables para que ellas estén a la altura del desafío. Además, lo alinea con los estándares que la propia reforma al sistema político propone para los partidos.

La elección pasada evidenció el problema: proliferaron precandidaturas, tres alcanzaron el mínimo vigente, y todas tuvieron una influencia electoral marginal. No es sostenible que existan parlamentarios electos con más votos que algunos aspirantes a La Moneda. Esa asimetría erosiona la legitimidad de una elección presidencial.

La legitimidad, en este caso, pasa por exigir umbrales funcionales, evitando candidaturas que no alcanzan a ser verdaderas alternativas. Aumentar el umbral –de unas 35 mil firmas a cerca de 70 mil– no es desproporcionado. Es simplemente exigir un respaldo ciudadano mínimo para el cargo más relevante del país.

Cristián Stewart

Director ejecutivo de IdeaPaís