Reforma Tributaria de Kast

24 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, MINISTRO SEGPRES, JOSE GARCIA RUMINOT Y LA SUBSECRETARIA SEGPRES, CONSTANZA CASTILLO, DURANTE SESION DE SALA QUE DISCUTE Y VOTA LAS MEDIDAS PALEATIVAS POR ALZA DE COMBUSTIBLE. FOTO: DEDVI MISSENE

SEÑOR DIRECTOR:

En el actual contexto macroeconómico, la discusión fiscal requiere especial prudencia. El gobierno de Kast ha delineado medidas para la reconstrucción nacional, en un escenario marcado por el alza sostenida del precio de los combustibles y un entorno internacional de elevada incertidumbre, sin señales claras de reversión en los precios del crudo.

La forma de enfrentar este shock ha debilitado la capacidad de negociación del gobierno en torno a una ley miscelánea que incorpora, entre otras materias, la reducción del impuesto de primera categoría. Aunque este tiene costo fiscal, la recaudación del impuesto específico por menor uso del Mepco le abre cierto espacio a un menor déficit para este año. Sin embargo, esto entra en tensión con un menor impulso recaudatorio dado el bajo crecimiento proyectado en torno al 2% y una inflación sobre el 4%. En este contexto, la trayectoria de convergencia fiscal debe ser creíble y consistente con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Una meta de déficit en torno a -1% del PIB al 2029 parece más realista, evitando ajustes contractivos adicionales.

Así, avanzar en rebajas tributarias en el actual escenario implica riesgos fiscales de corto plazo que deben ser cuidadosamente ponderados.

Francisco Castañeda

Economista