SEÑOR DIRECTOR:

En la publicación de La Tercera titulada “Las sospechas de las policías que apuntan a estudiantes de la U. Austral como autores del ataque a ministra Lincolao”, de 11 de abril, se vincula mi persona a hechos de violencia contra la ministra Lincolao en los que no he tenido participación alguna.

Creo firmemente en el derecho a la manifestación pacífica, mediante el diálogo y sin agresiones, como corresponde a un Estado democrático de derecho. Mi participación en la jornada de movilización estudiantil se limitó a su fase inicial y pacífica. Al momento en que ocurrieron los hechos, me encontraba en clases desde las 14:20 horas, lo que consta en registros académicos oficiales que serán aportados a la investigación si así se requiere.

La publicación no solo carece de sustento respecto de mi persona, sino que constituye una exposición irresponsable que vulnera gravemente mis derechos fundamentales, al difundir información personal e instalar una asociación falsa y dañina.

Ello afecta directamente mi honra y pone en riesgo mi integridad psíquica y física, al vincularme públicamente con hechos de violencia que rechazo categóricamente. No es aceptable que, bajo el amparo de supuestas investigaciones policiales, se difundan imputaciones sin verificación suficiente.

Soy un estudiante de 18 años, militante del Partido Socialista y dirigente estudiantil. Mi participación política no puede ser utilizada como pretexto para asociarme a hechos que no comparto. En democracia, las diferencias se resuelven con respeto; vincular posiciones políticas con violencia es irresponsable y peligroso.

Maximiliano Herrera Catalán