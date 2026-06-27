Elecciones en la FEN U. de Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Los medios de prensa anunciaron que la Facultad de Economía y Negocios había elegido un nuevo decano.

Es importante mencionar que en la FEN votan para elegir decano, los profesores y no votan los titulados de la facultad, quienes son los únicos con un vínculo permanente, toda vez que los profesores muchas veces emigran o provienen de otras universidades. El universo electoral es muy restringido y casi siempre limitado a la mención economía, aunque la mayoría de los alumnos se vincula a la mención administración. Los tres candidatos que participaron en la elección eran economistas y ninguno simpatizante de la centroderecha o de la derecha.

La FEN requiere urgentemente “cirugía electoral”.

Andrés Montero J.

Ingeniero comercial U. De Chile