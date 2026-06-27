Tarde, una vez más

SEÑOR DIRECTOR:

Hoy podemos tomar muchas medidas de mano dura y sancionatorias que no van a devolver la vida al niño víctima de la encerrona en San Bernardo. Esto confirma algo evidente para las políticas públicas, muchas veces olvidado por la política. Tenemos que llegar antes. Antes de que se inicien las sendas delictuales, antes de que los niños se transformen en soldados del crimen organizado.

Por esta razón, durante el segundo gobierno del Presidente Piñera se diseñó una herramienta de alerta temprana, denominada “Alerta Niñez”. Esta permitía levantar riesgos con la información del Estado, para actuar en forma preventiva, antes de que los niños iniciaran carreras delictuales o fueran vulnerados.

Todo sistema de protección requiere que las alertas vayan acompañadas de respuesta territorial. Para ello se crearon las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), para manejar los casos local e intersectorialmente, dado que las soluciones suelen implicar respuestas de políticas de salud, trabajo, vivienda, educación, entre otros.

Sin embargo, hoy la Alerta Niñez no funciona y las OLN han sido reducidas a dispositivos de intermediación, trasladando la responsabilidad a las propias familias, sin que el Estado se haga cargo y dejando espacios donde los niños quedan invisibilizados.

Se creó la institucionalidad para un objetivo que hoy no cumple y que si funcionara adecuadamente podríamos llegar antes, actuar en forma preventiva y evitar dramáticas consecuencias irreparables.

Carol Bown S.

Ex subsecretaria de la Niñez

Alcaldesa de San Miguel