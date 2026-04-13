Sátiros y románticos: Kidd Voodoo anuncia colaboración con Pablo Alborán
El artista chileno capitalizará uno de los momentos más estelares de su trayectoria en sociedad con uno de los astros de la canción hispana.
Parecen dos mundos abolutamente opuestos. En un lado, la dulzura melódica de la balada hispanohablante. En el otro, el fulgor bailable y adolescente de la música urbana.
Como fuere, ambos universos colisonarán y darán sus frutos en una de las colaboraciones más estelares y singulares de la música nacional en los últimos años: Kidd Voodoo anunció featuring con el astro español de la canción romántica Pablo Alborán.
Se trata de Dando vueltas, el que saldrá este mes, “mi último single antes del disco”, escribió el intérprete chileno en sus redes sociales.
Se trata entonces del tema que antecederá su próximo disco, luego del suceso que significó Satirología, Vol.3, donde venían hits como Debo aterrizar, junto a Los Bunkers.
De hecho, el costado melódico de Voodoo es evidente y nunca ha tenido problema en abrazar a algunos de los grande del pop. Con su grupo anterior al fenómeno, Resonancia Etérea, ya cultivaba un pop de guitarras evocativo y melancólico.
Ahora deberá demostrar lo mismo con Alborán.
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