SEÑOR DIRECTOR:

El nuevo clivaje en la política chilena a partir del rechazo de septiembre 2022, marcará probablemente las sucesivas y próximas elecciones en Chile. En esa instancia el país se dividió entre quienes creían en la democracia y en quienes no. Nade puede pretender que el fallido intento por imponer una Constitución radical que ofrecía un estado plurinacional, promovía el aborto libre, debilitaba el derecho de propiedad y establecía dos sistemas de justicia paralelos -vulnerando el principio básico de igualdad ante la ley-, entre muchas otras barbaridades, -con disfraces y votos desde la ducha incluidos-, iba a resultar inocuo y sin consecuencias.

La resaca que padecerá la izquierda chilena los acompañará por un buen rato.

Ignacio Garay P.

Abogado