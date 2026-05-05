Restricciones y niñez

SEÑOR DIRECTOR:

Orientaciones recientes del Ministerio de Hacienda amenazan, eventualmente, la provisión y calidad de la educación parvularia, sin considerar el impacto en un nivel educativo esencial para el desarrollo de niños y niñas.

Las restricciones se enmarcan en la meta de reducción del gasto del 3% para 2026 y en criterios que afectan el reemplazo de personal en establecimientos educacionales. Cuando educadoras y técnicos con licencias médicas no pueden ser reemplazados oportunamente, la calidad pedagógica en el aula se resiente de manera directa.

Retirar, además, el financiamiento de programas que garantizan educación durante todo el año deteriora la experiencia educativa y reduce el apoyo a las familias. Ambas situaciones son incoherentes con el discurso público sobre acceso, cobertura y calidad en este nivel.

Desde la red Educación Inicial 2030 creemos que este es un momento para fortalecer y no debilitar las políticas dirigidas a la primera infancia. La evidencia es clara: la educación inicial favorece el desarrollo integral de niños y niñas y constituye la inversión de mayor rentabilidad que una sociedad puede hacer. No priorizarla impone un alto costo a la infancia en el presente y a lo largo de toda la vida. Quienes ordenan el gasto también establecen el estándar de protección que el país está dispuesto a garantizar.

Finalmente, invertir en la primera infancia no es prescindible: es una condición habilitante para el desarrollo sostenible y la cohesión social.

María Yarur, Liliana Cortés, Ena von Baer, Juan Pablo Valenzuela, Alejandra Canessa, Beatriz von Appen

Representantes directorio Educación Inicial 2030