Resultado PAES

SEÑOR DIRECTOR:

Que solo un colegio público aparezca entre los cien mejores resultados de la PAES ha instalado una comparación entre educación pública y particular que resulta poco útil. Porque ese no es el problema. No lo es el tipo de colegio, ni la dependencia, ni la calidad de los profesores.

El problema es que seguimos leyendo los resultados como si todos los estudiantes aprendieran en las mismas condiciones. No es así. Hoy evaluamos desempeño académico como si el bienestar y la salud mental fueran variables externas, cuando son una condición básica para aprender. Los contextos emocionales y sociales inciden directamente en el rendimiento escolar, aunque sigamos tratándolos como si no existieran.

Mientras el debate siga centrado en rankings, seguiremos eludiendo la discusión de fondo. Si queremos cerrar la brecha, toca hacerse cargo de las condiciones reales en que se aprende.

Camila Ovalle

Cofundadora de bow.care