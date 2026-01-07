Resultado PAES

SEÑOR DIRECTOR:

Junto con felicitar a los jóvenes que rindieron la PAES por su esfuerzo sostenido, los resultados vuelven a evidenciar una tendencia preocupante que el país no ha logrado revertir.

Entre los 100 establecimientos con mejores puntajes, solo un colegio público aparece recién en el lugar 72; el resto corresponde a colegios particulares pagados. Esta brecha persistente refleja que la educación pública sigue sin garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a aprendizajes de alto nivel.

A una década de la mayor reforma educacional, resulta frustrante constatar que la mejora de los aprendizajes no fue su eje central, y que hoy sus efectos se expresan con claridad en estos resultados. Celebrar el esfuerzo individual es necesario, pero insuficiente si el sistema continúa fallando. Sin aprendizajes en el centro de las políticas públicas, con foco y urgencia, la desigualdad seguirá profundizándose.

María Teresa Romero

María Paz Larraín

Escuelas Abiertas