Revitalizar el casco histórico de Santiago

SEÑOR DIRECTOR:

El centro histórico de Santiago no es solo una zona comercial; es el alma patrimonial de nuestro país. Sus calles y plazas cuentan la historia de Chile, pero hoy enfrentan una crisis profunda que amenaza con apagar ese corazón urbano.

La semana pasada presentamos, junto a la Cámara Nacional de Comercio (CNC), un sondeo nacional a barrios comerciales que reveló una preocupante percepción de abandono estatal. El 97% de los locatarios expresó insatisfacción con los incentivos tributarios, el 90% con las políticas de reactivación económica, y el 86% con las acciones frente a la informalidad y el empleo.

En este contexto, valoramos el anuncio de la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien propone reactivar cuatro centros históricos, incluyendo el de Santiago. Esta iniciativa es una oportunidad concreta para devolverle al casco histórico su rol protagónico en la vida urbana, cultural y turística del país. Pero también es una invitación para que otros candidatos presenten propuestas claras y ambiciosas. La recuperación del centro debe ser una política de Estado.

Estamos comprometidos con aportar experiencia y visión territorial para que esta reactivación se construya con participación, largo plazo y respeto por el patrimonio. El centro de Santiago merece volver a ser un lugar seguro y atractivo para empresas, trabajadores, residentes y turistas.

Dafne Ulloa

Gerente general, Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Casco Histórico de Santiago