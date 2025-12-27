Rol de primera dama

SEÑOR DIRECTOR:

Irina Karamanos, quien impulsó la eliminación de la figura de primera dama durante el actual gobierno, vuelve hoy al debate público ironizando sobre una eventual restitución del cargo.

El rol de la primera dama no ha sido solo simbólico. Ha constituido un espacio concreto desde el cual muchas mujeres han contribuido de manera significativa al trabajo social y a causas públicas, demostrando que esta función puede articular iniciativas sociales, visibilizar problemáticas y aportar al bien común.

El problema no fue el cargo, sino la mirada ideológica con que se decidió eliminarlo. Suprimirlo respondió más a una postura doctrinaria que a una evaluación real de su valor y alcance.

Javiera Matamala G.