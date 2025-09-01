SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

San Antonio: premiar la ocupación ilegal

Por 
Cartas al director
San Antonio: premiar la ocupación ilegal Dedvi Missene

SEÑOR DIRECTOR:

La toma del Cerro Centinela de San Antonio constituye una usurpación planificada profesional e impunemente frente a autoridades y vecinos, que impidió avanzar con el nuevo acceso norte proyectado al Puerto de San Antonio que beneficiaría a todo el país. Si el Fisco avanza en su adquisición no solo costará a los contribuyentes unos $55 mil millones (equivalentes a la exención de contribuciones por un año para unos 75 mil adultos mayores), sino que además validará el tráfico de tierras (delito creciente y consolidado en países vecinos) y la ocupación irregular como estrategia de acceso a la vivienda.

El delito de usurpación se sofistica con el tiempo y la migración irregular, mientras nuestra Ley de Usurpaciones castiga con su máximo rigor sólo las ocupaciones violentas de inmuebles habitacionales, dejando expuestos los terrenos. Quien sufre daño patrimonial por omisión estatal debe resignarse, pero si incurre en deuda tributaria, la Tesorería General de la República puede rematar su bien raíz.

Necesitamos normas que incentiven al Estado a cumplir sus obligaciones. Es más barato prevenir que indemnizar a los propietarios por omisión estatal o que premiar la ocupación irregular de predios.

Demetrio V. Benito O.

Perito tasador

Más sobre:San Antoniousurpaciónpropietarios

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La cumbre regional y el desfile militar con que Xi Jinping “desafía” a Estados Unidos y Europa

Nueva flotilla solidaria con Greta Thunberg a bordo zarpa hacia Gaza mientras Israel intensifica su ofensiva

Probé durante un mes este reloj inteligente que mejoró mi sueño, aunque trae menos autonomía

Incendio consume vivienda en cerro Yungay de Valparaíso

Durán da detalles sobre muerte de hincha en el Monumental y dice que “no era aconsejable la suspensión del partido”

Muerte de hincha en el Monumental: parlamentarios de comisión de Deportes apuntan a falta de seguridad en estadios

Lo más leído

1.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

2.
Revive el Superclásico ensombrecido por la muerte de un hincha que Colo Colo ganó en el Monumental

Revive el Superclásico ensombrecido por la muerte de un hincha que Colo Colo ganó en el Monumental

3.
Tragedia en el Superclásico: hincha de Colo Colo fallece tras caer del techo del estadio Monumental

Tragedia en el Superclásico: hincha de Colo Colo fallece tras caer del techo del estadio Monumental

4.
Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

5.
Temblor hoy, sábado 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 30 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

Incendio consume vivienda en cerro Yungay de Valparaíso
Chile

Incendio consume vivienda en cerro Yungay de Valparaíso

Durán da detalles sobre muerte de hincha en el Monumental y dice que “no era aconsejable la suspensión del partido”

Muerte de hincha en el Monumental: parlamentarios de comisión de Deportes apuntan a falta de seguridad en estadios

Fontaine defiende propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast: “Es una mejora de la reforma, no es un cambio”
Negocios

Fontaine defiende propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast: “Es una mejora de la reforma, no es un cambio”

Acusa que los números “no nos dan”: vocero económico de Matthei apunta a Kast por propuesto ajuste fiscal de US$6.000 millones

EEUU sigue trabajando en acuerdos comerciales pese a fallo que declaró a los aranceles ilegales

Probé durante un mes este reloj inteligente que mejoró mi sueño, aunque trae menos autonomía
Tendencias

Probé durante un mes este reloj inteligente que mejoró mi sueño, aunque trae menos autonomía

La simple y divertida actividad que puede reducir el riesgo de demencia, según investigaciones

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Aníbal Mosa y la muerte de hincha en el Monumental: “Carabineros tenía la palabra final y decidieron que continuara el partido”
El Deportivo

Aníbal Mosa y la muerte de hincha en el Monumental: “Carabineros tenía la palabra final y decidieron que continuara el partido”

La crítica de Michael Clark tras el Superclásico: “Se debió suspender; murieron tres personas en seis meses en este estadio y no pasa nada”

Alexis Sánchez viaja a España para fichar por el Sevilla

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Green Day en Chile: la patineta eterna
Cultura y entretención

Green Day en Chile: la patineta eterna

He visto a todos caer: un relato de Jaime Bayly

Dominga Sotomayor y su filme basado en el libro Limpia: “Lo que no quería hacer era una crítica a los cuicos”

La cumbre regional y el desfile militar con que Xi Jinping “desafía” a Estados Unidos y Europa
Mundo

La cumbre regional y el desfile militar con que Xi Jinping “desafía” a Estados Unidos y Europa

Nueva flotilla solidaria con Greta Thunberg a bordo zarpa hacia Gaza mientras Israel intensifica su ofensiva

Guyana celebrará elecciones presidenciales en medio de tensión con Venezuela por Esequibo

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”