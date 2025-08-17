Selectividad en Pedagogía

SEÑOR DIRECTOR:

El miércoles pasado debía votarse en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que regula las exigencias para el ingreso a carreras de Pedagogía. Sin embargo, esto no ocurrió. A la espera de su pronta discusión –la cual no debe esperar–, creemos fundamental reiterar la importancia de lo que está en juego: este proyecto reduce sustancialmente los criterios mínimos de ingreso, poniendo en riesgo los avances alcanzados en la última década. Garantizar que cada niño y niña tenga en su aula a un gran docente no es negociable: es la base de una educación de calidad y del futuro de nuestro país.

Se ha argumentado que, de mantenerse los actuales requisitos, se alcanzarán niveles críticos de escasez docente. Esta mirada reduce un problema complejo a una sola causa, sin embargo, la falta de docentes responde a diversos factores como la retención, distribución territorial, crecimiento poblacional y la valoración social de la profesión.

Desde esta perspectiva, proponemos las siguientes mejoras: i) recuperar en un plazo máximo de 4 años, el estándar del primer tramo de ingreso establecido por la ley (590 puntos aprox.) o promedio NEM en el 30% superior; ii) elevar el puntaje mínimo desde donde partir en el proceso de admisión 2026 de 502 a 540 puntos PAES; iii) establecer criterios de admisión con flexibilidad regional, iv) fortalecer vías alternativas como el Programa de Atracción al Talento Pedagógico y la Prosecución de Estudios y, v) aumentar los aranceles de referencia.

Este proyecto, en su forma actual, significa un retroceso que afectará la calidad del sistema educativo chileno. Hacemos un llamado a los legisladores a actuar con responsabilidad, manteniendo estándares construidos con amplio consenso y pensando en el largo plazo. Lo que está en juego es el futuro de nuestros estudiantes y del país.

Beatrice Ávalos

Verónica Cabezas

Juan Pablo Valenzuela

Cristián Cox

Carmen Montecinos

Magdalena Müller

Santiago Montiel

José Manuel Astorga