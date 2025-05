SEÑOR DIRECTOR:

La sistemática y abrupta caída en la tasa de natalidad en Chile ha acaparado la opinión pública y ha sido centro del debate político. Un estudio realizado por Horizontal (2025) observa que a partir del quinquenio 2035 a 2040 la contribución del trabajo al crecimiento será negativa.

Ahora bien, esta noticia no debiera sorprendernos. Todos los estudios demuestran que las principales brechas laborales entre hombres y mujeres comienzan luego del nacimiento del primer hijo. A las madres se les pide trabajar como si no tuviesen hijo/as y criarlos como si no tuviesen trabajo remunerado. Deben elegir entre el desarrollo profesional y el bienestar de la familia, una decisión imposible. A su vez, se debe resguardar la presencia de madres y padres durante la crianza. ¿Voy a tener un hijo/a para que otra persona lo cuide? No tiene ningún sentido.

La solución a esta realidad debe ser una política transversal y no quedarse solo en propuestas de uno u otro candidato/a presidencial. Debe ser una política de Estado, mirando el largo plazo y la sostenibilidad social de nuestro país.

Estoy convencida que los grandes acuerdos son posibles. En caso contrario, literalmente no tendremos futuro.

Verónica Campino García Huidobro

Cofundadora Fundación YoQuieroEstar