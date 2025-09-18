Tecnología para una agricultura resiliente

SEÑOR DIRECTOR:

Chile ha construido parte de su identidad en torno a la agricultura, pero hoy el sector enfrenta una tormenta perfecta: crisis climática, escasez hídrica y presión de costos. A esto se suma una preocupante brecha tecnológica. Según la Fundación para la Innovación Agraria, el 34% de los agricultores no invierte en equipamiento, y el 70% de las pymes del sector tiene baja digitalización, según el BID.

Desde el gremio hemos propuesto una política intersectorial entre los Ministerios de Economía y Agricultura para acelerar la adopción tecnológica en el agro, fomentar investigación aplicada en inteligencia artificial y habilitar marcos regulatorios que incentiven la innovación sin sobrerregulación.

Digitalizar la agricultura no es una opción, es una necesidad estratégica. Apostar por ello es clave para enfrentar el futuro con resiliencia, productividad y equidad territorial.

Luz María García

Gerenta general de ACTI