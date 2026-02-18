Tercera edad y cultura

SEÑOR DIRECTOR:

Leí con mucha atención la nota sobre el estudio de la Universidad Católica en torno a las brechas existentes para el acceso a la cultura para la tercera edad.

Efectivamente, muchas de las actividades culturales, como el teatro, ballet, conciertos, parten a las 20:00 horas. Ese tipo de horarios deja fuera a personas como yo, que somos malas para trasnochar, y optamos, por ejemplo, participar en tours patrimoniales que se hacen los fines de semana, en horario matutino.

¿Es mucho pedir que existan obras de teatro y otro tipo de actividades culturales para adultos los fines de semana en horario matutino o a las 16:00 horas? Hay menos tráfico, se aprovecha la luz natural (por ende, hay más seguridad) y podemos llegar temprano a nuestras casas para tener un descanso reparador.

Pamela Gutiérrez Garcés