Término de alerta oncológica: nuevos desafíos

SEÑOR DIRECTOR:

La Alerta Sanitaria Oncológica llega a su término. Esta medida produjo un efecto operativo concreto para la atención de pacientes con cáncer, avances que deben ser reconocidos, y sostenidos en el tiempo. Sin embargo, mejorar la atención oncológica también implica garantizar que quienes superan la enfermedad puedan tener la mejor calidad de vida posible después del tratamiento.

Uno de los efectos menos visibles del cáncer es el daño que los tratamientos pueden provocar en la capacidad reproductiva, llegando incluso a causar infertilidad. Para disminuir este riesgo existen alternativas como la preservación de óvulos, espermios, tejido ovárico o testicular antes de comenzar la terapia. En Chile, estos procedimientos no están garantizados por el sistema público y quedan fuera del alcance de quienes no pueden financiarlos de manera privada. Tampoco se asegura que todos los pacientes reciban información clara y oportuna al respecto.

Esta realidad resulta aún más contradictoria considerando la caída de la natalidad que enfrentamos. Chile se encuentra muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional y se discuten distintas medidas para fomentar la natalidad. Sin embargo, seguimos desatendiendo a personas que desean formar una familia y no pueden hacerlo.

Junto a médicos especialistas, legisladores y fundaciones estamos impulsando una propuesta para que Chile garantice el acceso oportuno y equitativo a la preservación de la fertilidad de pacientes menores de 40 años diagnosticados con cáncer. Nuestro objetivo es que esta cobertura sea incorporada a la canasta GES o que, con la urgencia que este tema exige, se definan otras vías de financiamiento e implementación dentro del sistema de salud.

Hacemos un llamado urgente al Ministerio de Salud, Fonasa y demás instituciones involucradas a priorizar esta iniciativa y acelerar su tramitación. La preservación de la fertilidad debe ser reconocida como parte de una atención oncológica integral y digna. Es hora de avanzar.

Alejandra Méndez R. Presidenta electa de Childhood Cancer International

Claudia Paris D., Coordinadora Nacional de Seguimiento de Pacientes con Cáncer

Matías Walker P., Senador de la República