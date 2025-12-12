Tomas de terrenos

SEÑOR DIRECTOR:

El hecho de que la educación sea un derecho fundamental no justifica que alguien robe libros para venderlos a otros y lucrar; así como tampoco justifica el derecho fundamental a la vivienda, que alguien usurpe tierras para arrendarlas a otros y enriquecerse a partir de ello.

Joaquín Chauriye Clarck

Abogado