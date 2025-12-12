Tomas de terrenos
SEÑOR DIRECTOR:
El hecho de que la educación sea un derecho fundamental no justifica que alguien robe libros para venderlos a otros y lucrar; así como tampoco justifica el derecho fundamental a la vivienda, que alguien usurpe tierras para arrendarlas a otros y enriquecerse a partir de ello.
Joaquín Chauriye Clarck
Abogado
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.