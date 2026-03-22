Trabas al destrabamiento

SEÑOR DIRECTOR:

El martes de esta semana el Ministerio del Medio Ambiente anunció el retiro de 43 decretos supremos desde Contraloría. Entre ellos está el Decreto N°3 del 2025: “Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para la ciudad de Puerto Aysén y su área circundante”.

Aunque la instalación del equipo de monitoreo de calidad de aire data del 2018, la tramitación del plan inició el año 2021 y convocó a distintos actores de la sociedad: seis SEREMIs, Superintendencia del MA, SERVIU, CONAF, Municipalidad, instituciones de investigación, empresas privadas, organizaciones ciudadanas y fundaciones, entre otros. El expediente público del trámite muestra más de 174 documentos, 9 sesiones del Comité Operativo más 4 del Comité Operativo Ampliado, y una consulta ciudadana para finalmente llegar al envío del proyecto definitivo el 22 de julio de 2025 al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, más de tres años después de iniciado el proceso.

Es lamentable que un plan que ha tomado tanto tiempo y que ha sido transversal en cuanto a los gobiernos y actores involucrados, ahora vea una traba más que ralentiza su implementación. Si el objetivo del actual gobierno era agilizar proyectos, medidas como estas parecen apuntar en la dirección opuesta.

Fernando Becerra