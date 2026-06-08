Transporte regional e hipérboles
SEÑOR DIRECTOR:
La pausa indefinida del proyecto de buses eléctricos en la región de Los Lagos contrasta con la promesa del candidato Kast de no afectar beneficios sociales. Lamentablemente para millones de personas, la realidad es muy distinta a las “metáforas hiperbólicas” de campaña.
Roberto Flores
Ingeniero civil Industrial
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