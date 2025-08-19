SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Un avance en financiamiento de la educación superior

Por 
Cartas al director
Foto: Andrés Pérez Andres Perez

SEÑOR DIRECTOR:

Tras muchos años de discusiones y de luchas, el país se encuentra ante una oportunidad histórica para comenzar a cerrar el ciclo del endeudamiento estudiantil. El proyecto que reemplaza el Crédito con Aval del Estado (CAE) por un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), representa un avance concreto hacia un modelo de financiamiento más justo, eficiente y centrado en las personas. La propuesta supera el CAE e incluye un plan de condonación parcial o total de las deudas educativas, sensible a la realidad de cada persona, lo cual responde a una demanda ampliamente compartida por la ciudadanía.

Sin embargo, advertimos con preocupación el rechazo, por parte de la Comisión de Hacienda, de dos artículos claves: el artículo 13, que limita los cobros por sobre los aranceles regulados a estudiantes de los primeros nueve deciles, medida necesaria para evitar incentivos al alza de aranceles y el artículo 35 numeral 4, que modifica el esquema de “gatillos” de ampliación de la gratuidad a deciles superiores. No es razonable que contando con un nuevo instrumento público, equitativo y justo, no se adecue el esquema de gratuidad. Al contrario, es preciso aplicar parámetros fiscales responsables, fundamentales para la sostenibilidad del nuevo esquema.

Como centros de estudios comprometidos con la educación como un derecho en todos los niveles, creemos que el FES puede convertirse en un avance significativo hacia un nuevo pacto educativo y social. Este miércoles la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará en general esta propuesta, y resulta fundamental que esta se apruebe, con las herramientas que aseguren su justicia redistributiva y sostenibilidad. Instamos a las y los parlamentarios a mirar más allá de la coyuntura y el ciclo electoral, y legislar pensando en el bienestar de las familias y en el futuro del país.

Pierina Ferretti, Ricardo Solari, Carla Sepúlveda, Víctor Barrueto, Daniel Grimaldi, Fernando Carmona, Eugenio Rivera, Eolo Díaz-Tendero

Las y los firmantes son presidentes y directores ejecutivos de Fundación NodoXXI, Instituto Igualdad, Fundación Rumbo Colectivo, Fundación Por la Democracia, Fundación Chile21, Instituto Alejandro Lipschutz, Fundación La Casa Común y Fundación Horizonte Ciudadano, respectivamente.

Más sobre:Educación superiorFES y CAEFinanciamiento educacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras negociación que le quitó cupo por el distrito 8: PR anuncia que Jazmín Aguilera postulará al Senado por Valparaíso

Intensas lluvias y fuerte viento obligan a suspender clases este martes en comunas de la Región de Atacama

Las posiciones de los candidatos a la presidencia boliviana frente a Chile

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025

Programa económico: Jara reformula ingreso vital de $750 mil y pone énfasis en la inversión, pero mantiene negociación ramal

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

4.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

5.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Tras negociación que le quitó cupo por el distrito 8: PR anuncia que Jazmín Aguilera postulará al Senado por Valparaíso
Chile

Tras negociación que le quitó cupo por el distrito 8: PR anuncia que Jazmín Aguilera postulará al Senado por Valparaíso

Intensas lluvias y fuerte viento obligan a suspender clases este martes en comunas de la Región de Atacama

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025
Negocios

Las cuatro acciones del Ipsa cuya rentabilidad supera el 50% en 2025

Programa económico: Jara reformula ingreso vital de $750 mil y pone énfasis en la inversión, pero mantiene negociación ramal

PIB sube sobre lo esperado en el segundo trimestre por fuerte alza de la inversión y se consolidan expectativas en torno a 2,5% para 2025

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos
Tendencias

Apple Arcade lanza 4 nuevos juegos

¿Adiós al iPhone 11? Estos son los modelos que no podrán actualizarse a iOS 26

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

Carlo Ancelotti piensa en el retorno de un goleador histórico de Brasil para medirse a Chile por las Eliminatorias
El Deportivo

Carlo Ancelotti piensa en el retorno de un goleador histórico de Brasil para medirse a Chile por las Eliminatorias

¿Peligra el Monumental para el Superclásico? El duro informe de Cristian Garay sobre el duelo entre Colo Colo y la UC

“Trabajamos todo el año para esto”: Los Diablos Junior se quedan con el bronce en Asunción

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial
Finde

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

Desde $3 mil: vuelve la Venta de Vestuario del Teatro Municipal

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”
Cultura y entretención

George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Las posiciones de los candidatos a la presidencia boliviana frente a Chile
Mundo

Las posiciones de los candidatos a la presidencia boliviana frente a Chile

Zelensky califica de “buena” y “constructiva” las reunión con Trump

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?