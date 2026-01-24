Un camino para la reconstrucción

SEÑOR DIRECTOR:

Nuestro país vuelve a enfrentar las consecuencias de un megaincendio. Comunidades enteras quedaron reducidas a cenizas. En algunas zonas, el fuego arrasó con viviendas, herramientas de trabajo, escuelas y centros de salud. Hoy, miles de familias han quedado expuestas a la vulnerabilidad e incertidumbre más absoluta. El dolor es inmenso, pero igual de inmensa es la voluntad de levantarse y volver a empezar.

Cuando se apaga el fuego, la tarea es una sola, reconstruir. Recuperar cuanto antes la capacidad laboral de las familias, para que no queden atrapadas en la dependencia del Estado; que los niños regresen a clases en marzo, levantando sus escuelas; y avanzar con decisión para reconstruir las viviendas en el menor tiempo posible

Para lograr una reconstrucción ejemplar existe un camino probado que, desde el terremoto de 2010, ha entregado soluciones concretas a quienes lo han perdido todo. Ese camino es la colaboración público-privada. No es un eslogan; significa estar en terreno junto a las comunidades para priorizar sus necesidades urgentes, convocar a la sociedad civil y al sector privado para poner capacidades y recursos al servicio de la reconstrucción; y articularse con autoridades dispuestas a destrabar la burocracia y acelerar decisiones.

El único camino para volver a levantarnos es ayudarnos entre todos, voluntarios, jóvenes, empresarios, políticos y miles de chilenos dispuestos a ponerse al servicio de una misma causa. La idea de todo un país empujando en la misma dirección es lo único que puede convertir esta tragedia en una reconstrucción ejemplar.

Nicolás Birrell

Pdte. Desafío Levantemos Chile