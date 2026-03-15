Un país protegido celebra

SEÑOR DIRECTOR:

La ampliación de la protección de Juan Fernández y Desventuradas, como último acto administrativo y legado del Presidente Gabriel Boric, de la mano de la comunidad de un archipiélago tan aislado, pero tan visionaria, no solo viene a demostrar el interés de esta saliente administración en particular, sino que sobre todo, algo que se ha transformado en una política publica de Chile.

Esta comenzó con la primera gran área protegida celebrada para el bicentenario de la independencia de Chile, en el gobierno del Presidente Pinera, al crear el área de Motu Motiro Hiva, y luego durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, un salto exponencial del 4% a 43% de protección de nuestra zona económica exclusiva, que transformó a Chile en un líder de la conservación marina, hoy alcanzando la imponente cifra de 54%, pero es importante recordar que, como cualquier inversión, es clave proteger para el futuro de Chile y el planeta.

Chile aún necesita más protección costera en el centro y norte de Chile, y aún es posible avanzar, no solo en la más que necesaria implementación de lo que hemos venido haciendo, sino que también en mejor manejo de pesquerías, detener la pesca ilegal, solucionar el impacto de la salmonicultura en el sur, entre otras.

Pero este es sin duda un momento de pausa, que debiera alegrarnos y hacernos sentir orgullosos de ser chilenos y chilenas y de que miramos de frente a nuestro océano Pacifico, que tanto nos ha dado.

Maximiliano Bello

Experto global en áreas marinas protegidas

Blue Marine Foundation