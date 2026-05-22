Un problema urgente
SEÑOR DIRECTOR:
Tan urgente como puede ser que se abran los malls en los días de elecciones, es que se avance en la nueva ley de patrimonio cultural, que permitirá una mejor gestión de los mismos, solucionando uno de los grandes nudos de la permisología. Hay urgencias y urgencias.
Juan Miguel de la Fuente
Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico
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