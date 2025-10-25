Una institucionalidad ineficaz

SEÑOR DIRECTOR:

Un país donde la justicia y los permisos demoran más de una década, está gravemente enfermo de injusticia, ineficiencia e ineficacia, mostrando una incapacidad de buena y oportuna gestión institucional. Algo muy grave, decepcionante y preocupante. Y donde además ni siquiera los examinadores llegan a tomar la prueba del Simce, entre innumerables casos inconcebibles que se podrían agregar.

Bien titánica será la tarea para quien le corresponda agarrar el timón y enmendar rumbo.

Josefina Sutil Servoin