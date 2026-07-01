Una ley para envejecer bien

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de la reciente firma de la Carta de Compromiso por parte del gobierno, me parece fundamental destacar la nueva Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Este hito representa la transformación más significativa que ha experimentado la institucionalidad del envejecimiento en Chile en la última década. Tras seis años en el Congreso, la ley establece un modelo de cuidado integral centrado en el curso de vida y, desde el ámbito de la salud, pone el foco donde debe estar: en la atención temprana, preventiva y mental. Es un cambio de paradigma: el Estado pasa de una postura pasiva a una activa al priorizar el curso de vida como el enfoque óptimo para abordar el proceso de salud-enfermedad, más allá de solo proteger el envejecimiento.

Chile es hoy uno de los países que más rápido envejece en América Latina, sin embargo, el sistema sanitario no ha crecido al mismo ritmo: Chile cuenta con apenas 229 geriatras para más de 2,5 millones de personas mayores de 65 años. Quienes trabajamos con esta población somos testigos de lo que esa desproporción significa: atención fragmentada, falta de resolución, tiempos de espera prolongados y tratamientos interrumpidos.

Responder a eso exige que el sector salud invierta en modelos de atención primaria para personas mayores, forme equipos especializados y diseñe un sistema que haga del acompañamiento continuo y la prevención su núcleo principal.

Chile promulgó la ley que necesitaba. Ahora viene el principal desafío: cumplirla.

Sebastián Gutiérrez

Jefe del Centro de Salud Mayor RedSalud