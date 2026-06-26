SEÑOR DIRECTOR:

La construcción naval es una actividad con un efecto multiplicador significativo. Cada proyecto moviliza durante años a cientos de trabajadores, ingenieros, técnicos, proveedores y empresas de servicios especializados. Además, impulsa procesos de transferencia tecnológica, fomenta la innovación y fortalece cadenas de suministro regionales que generan valor más allá de los astilleros.

Para ello es clave avanzar en herramientas que permitan cerrar esta brecha, entre ellas el proyecto que crea la AFIDE y que puede desempeñar un rol significativo en el fortalecimiento de varios sectores estratégicos.

La reciente botadura del buque multipropósito LPD Magallanes de la Armada es una señal alentadora de lo que Chile puede lograr para consolidar una industria naval competitiva, innovadora y capaz de proyectarse internacionalmente.

Hoy tenemos una oportunidad histórica para fortalecer nuestra base industrial, generar empleo especializado, impulsar la innovación y proyectar a nuestro país como una potencia marítima acorde con su geografía, su tradición y sus capacidades.

Fernando Rodríguez

Gerente general Asenav