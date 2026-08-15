El precio de postergar

El valor de la ciberinteligencia en la protección de datos de empresas.

SEÑOR DIRECTOR:

El pasado 11 de agosto, el exministro Jaime Mañalich publicó una columna a propósito de la pertinencia de retrasar la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.719, debido a los efectos que tendría sobre el tratamiento de datos de salud.

Según el exministro, la nueva ley exigiría el consentimiento explícito como la única vía legítima para desarrollar investigación científica o abordar situaciones de salud pública, lo que entraría en conflicto con el progreso científico.

La nueva ley de protección de datos personales efectivamente establece como regla general el consentimiento para el tratamiento de datos de salud. Sin embargo, y aquí hay una buena noticia para el exministro, contempla excepciones precisamente para las hipótesis que le preocupan. El artículo 16 bis permite tratar datos de salud sin consentimiento, entre otros casos, cuando ello sea indispensable para salvaguardar la vida o integridad física del titular, ante una alerta sanitaria, para fines científicos, estudios e investigaciones de interés público o en beneficio de la salud, para fines de medicina preventiva, entre otras excepciones.

La Ley Nº 19.628 actualmente vigente, en cambio, establece respecto de los datos sensibles una prohibición general de tratamiento, salvo consentimiento del titular, autorización legal u otras hipótesis específicas previstas por la propia ley.

La experiencia de la pandemia mostró precisamente las dificultades que genera no contar con reglas claras y específicas que permitan compatibilizar el tratamiento de datos de salud con finalidades de salud pública e investigación.

La nueva ley no viene a prohibir este tipo de tratamientos. Por el contrario, incorpora expresamente hipótesis que permiten llevarlos a cabo sin consentimiento.

Por eso existe una paradoja en proponer retrasar su entrada en vigencia por los obstáculos que supuestamente generaría para el tratamiento de datos de salud: postergar la ley implicaría también postergar las normas que precisamente buscan destrabar esos tratamientos.

Diego Córdova Yukich

H&CO Abogados