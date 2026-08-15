Campaña en poesía, pero se gobierna en prosa
SEÑOR DIRECTOR:
Un reciente artículo publicado por The Wall Street Journal, da cuenta de las dificultades que enfrenta el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al mando de la gran manzana. Mamdani, de extrema izquierda, y quien ha mostrado cierta hostilidad en contra del mundo empresarial -en un país rico como EE.UU.-, aún no cumple ocho meses a cargo de la ciudad, y ya enfrenta altos niveles de desaprobación. Mamdani, que hizo muchas promesas en su campaña electoral -generando sobre expectativas-, ahora debe estar recordando el antiguo presagio del político norteamericano y otrora gobernador del estado de Nueva York, Mario Cuomo, quien alguna vez advirtió: “se hace campaña en poesía, pero se gobierna en prosa”.
Ignacio Garay P.
Abogado
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