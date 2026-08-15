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    Cartas al Director

    Una capitalización que sí importa

    Por 
    Cartas al director
    Fachada y Logo del Edificio corporativo de Codelco en Santiago. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    Se ha sostenido que permitir a Codelco retener el 100% de sus utilidades de 2025 sería una medida prácticamente vacía debido a su elevado endeudamiento. Es una conclusión equivocada.

    Codelco cerró 2025 con una deuda bruta superior a US$26.000 millones y enfrenta necesidades de inversión de varios miles de millones de dólares anuales. Entre 2022 y 2025 transfirió cerca de US$7.000 millones al Estado, mientras su deuda aumentó alrededor de US$8.700 millones. Esto no significa que cada dólar transferido haya sido financiado directamente con deuda, pero sí revela una tensión relevante: una empresa con grandes necesidades de inversión entrega recursos al Fisco mientras simultáneamente aumenta su endeudamiento.

    Retener utilidades no crea valor por el solo hecho de reemplazar deuda por patrimonio. En un mundo sin fricciones, la estructura de financiamiento sería esencialmente irrelevante. Pero Codelco no opera en ese mundo: enfrenta elevados costos financieros, riesgos asociados al endeudamiento y una exigente cartera de inversiones. En esas condiciones, transferir recursos al Fisco para luego recurrir al mercado de deuda puede resultar costoso y restringir capacidad financiera futura.

    Tampoco debe sobredimensionarse el anuncio. De los US$2.423 millones de utilidad de 2025, US$2.035 millones corresponden a un reconocimiento contable extraordinario asociado a Novandino Litio y no a generación equivalente de caja operacional.

    La capitalización, por tanto, no resuelve el problema estructural de Codelco, pero tampoco es irrelevante. La discusión de fondo es cuál debe ser su estructura permanente de capital: qué combinación de utilidades retenidas, deuda, aportes del Estado y eventualmente capital privado permite financiar sus inversiones al menor costo y con riesgos razonables. Petrobras muestra que es posible incorporar capital privado manteniendo el control estatal.

    El desafío no es simplemente capitalizar Codelco hoy, sino definir cómo financiarla sosteniblemente en el largo plazo.

    Mauricio G. Villena

    Decano FAE UDP

    Más sobre:CodelcoEstructura permanenteDesafíoFinanciamiento

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