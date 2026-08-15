¿Totalitarismo encubierto?

Santiago, 12 de Agosto del 2026. El Tribunal Constitucional (TC) realiza una audiencia pública en la causa por los tres requerimientos de inconstitucionalidad de la oposición en contra del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional que fueron declarados admisibles. En la Foto: Luis Cordero. Luis Quinteros/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Quienes disputan la presidencia del FA han criticado ácidamente al exministro Luis Cordero, por asumir la representación de una empresa privada ante el TC. Algo que señalan como improcedente, más aún en el marco de un gobierno de “ultraderecha”.

Más allá de que la normativa ampara en este caso al exministro, pues no existe un conflicto de interés, las dirigentes de izquierda (¿es extrema izquierda el FA?) reflejan una actitud totalitaria al asumir que, en aras de un marco ideológico, una persona no puede ejercer su profesión. Es un alivio que Chile continúe siendo un país libertario.

Moisés Silva Triviño

Profesor universitario