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    Cartas al Director

    Una ley REP para la próxima década

    Por 
    Cartas al director
    ley REP

    SEÑOR DIRECTOR:

    A diez años de la promulgación de la Ley REP y en la antesala de un nuevo aniversario de su implementación, Chile tiene la oportunidad de abrir una nueva etapa para esta política pública.

    La experiencia acumulada permite identificar con mayor claridad dónde están hoy sus principales desafíos. Metas que conversen con la capacidad instalada, permisos y procedimientos acordes al ritmo de implementación, mejor coordinación con los municipios y una trazabilidad que permita saber qué ocurre con los residuos.

    Por eso, una discusión necesaria para la próxima década es cómo dotar al Ministerio del Medio Ambiente de mayores capacidades para conducir un sistema cada vez más exigente. Fortalecer al ministerio es fortalecer la capacidad del Estado para llevar a la Ley REP hacia sus objetivos.

    Los cambios que requiere esta política deben evaluarse por su impacto en el sistema completo. Chile puede recuperar más residuos, darles una nueva vida y extender el reciclaje a más hogares y territorios. Para lograrlo, necesitamos mantener la ambición ambiental que dio origen a la REP y darle al Estado las herramientas para conducir su consolidación.

    Jorge Canals

    Exsubsecretario del Medio Ambiente

    Más sobre:Ministerio de Medio AmbienteFacultadesAmbición ambientalReciclaje

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