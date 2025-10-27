Una noche iluminada con cultura

SEÑOR DIRECTOR:

La asistencia masiva que vivimos en Noche de Museos nos dice algo importante: la ciudadanía valora la inversión en nuestro patrimonio cuando es para todos y todas, porque contribuye al goce, a la educación, a la recuperación de los espacios públicos, a la seguridad y a encontrarnos sanamente como país en torno a nuestra memoria compartida.

Fueron más de 280 museos abiertos en más 125 comunas, con más de 500 actividades de Arica a Magallanes. Así, nos consolidamos como el mayor encuentro cultural nocturno y gratuito del país. Detrás de este, está el trabajo de los miles de trabajadores del ecosistema patrimonial, a quienes agradezco su notable trabajo.

Qué valioso es poder entregarle alegrías a Chile, quitarle espacio a la inseguridad con cultura y mostrar la importancia de nuestros patrimonios. Por eso estamos actualizando la Política Nacional de Museos y el presupuesto para 2026 podrá tener un aumento histórico de más del 100% del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos.

Seguiremos trabajando por la sostenibilidad y desarrollo de los museos en nuestro país, fundamentales para el fortalecimiento de una sociedad democrática, libre y diversa.

Carolina Pérez Dattari

Subsecretaria del Patrimonio Cultural