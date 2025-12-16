Urgencia en educación

SEÑOR DIRECTOR:

Se ha señalado que el próximo gobierno enfrentará un escenario crítico en materia de seguridad, economía y orden público, al punto de definirse como un gobierno de emergencia. Pero junto a esas urgencias evidentes existe otra, menos visible y más estructural: la educación.

La educación inicial —o primera infancia— es el punto donde se juega la igualdad de oportunidades desde el origen. Postergarla es hipotecar décadas.

Del mismo modo, el sistema universitario cumple un rol insustituible en movilidad social, formación de capital humano, investigación y cohesión territorial. Debilitarlo o mirarlo solo desde una lógica de gasto es desconocer su aporte estratégico al desarrollo.

Un país que busca estabilidad necesita certezas, y pocas son tan decisivas como una educación robusta, continua y de calidad.

Rafael Rosell Aiquel

Rector Universidad del Alba