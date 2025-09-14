Urgencias en la educación chilena

La versión 2025 de Education at a Glance muestra que Chile aún está atrás en cobertura y financiamiento de la educación parvularia. El 73% de los niños entre 3 y 5 años accede a la educación, 11 puntos porcentuales menos que el promedio de la OCDE. Al mismo tiempo, invertimos 6.602 dólares por cada niño matriculado en la educación inicial, pero gastamos 11.639 dólares en cada estudiante de educación superior (un 76,3% más).

Como país, hemos desequilibrado la política educativa, a pesar de todos los beneficios sociales que hay detrás de asistir a la educación parvularia. Por cada dólar invertido en ella, Chile podría ganar hasta 12,9 dólares, en el largo plazo (Foxley, 2023). Sin embargo, se ha elegido, especialmente en este gobierno, seguir incrementando el gasto en educación superior.

Cambiar el rumbo de las decisiones de Estado en la materia, reordenando el gasto y enfrentando los problemas de cobertura y financiamiento de la educación inicial, es necesario y urgente.

Manuel Villaseca Vial

Director de Estudios Acción Educar