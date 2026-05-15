Ventajas de la integración en el impuesto a la renta

SEÑOR DIRECTOR:

Una ventaja poco destacada de integrar plenamente el impuesto de primera categoría con los impuestos personales es su efecto sobre el costo de capital de las empresas chilenas.

Cuando el impuesto pagado por la empresa constituye crédito íntegro contra los impuestos personales de sus accionistas, aumenta el atractivo de invertir en acciones locales. Esto eleva la demanda por esos títulos, mejora sus precios y, por definición, reduce el retorno exigido por los inversionistas.

Un menor costo de capital aumenta el valor presente de los flujos futuros y hace rentables proyectos que antes no lo eran. La integración tributaria, por tanto, no solo es un debate de recaudación: también incide directamente en inversión, crecimiento y profundidad del mercado de capitales chileno.

Paul Fontaine B.