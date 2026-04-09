Violencia en los colegios
SEÑOR DIRECTOR:
El Ministerio de Educación y la Superintendencia expresan su preocupación por la violencia que se vive en muchos colegios del país, sin embargo, esta inquietud debería traducirse en la revisión de los decretos que ellos mismos han creado y promovido, limitando el accionar de quienes trabajamos en educación.
Nataly Mariñan M.
Profesora
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