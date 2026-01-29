Violencia en los estadios

SEÑOR DIRECTOR:

La nueva amenaza de “Los de Abajo” de paralizar el inicio del Campeonato Nacional vuelve a recordar una verdad incómoda: en los estadios la autoridad lleva años llegando tarde. El cierre de “Estadio Seguro”, reconocido como un fracaso por el propio Estado, confirma que la suma de planes, slogans y mesas de trabajo no ha protegido a las familias ni ha aislado a los violentos.

Al gobierno del Presidente electo José Antonio Kast se le abre una oportunidad política concreta para ordenar responsabilidades y ejecutar una estrategia real en materia de seguridad. No basta con repartir culpas entre ANFP, clubes y gobierno. Si el Ministerio Público advierte que en las barras operan estructuras que encubren delitos como narcotráfico y extorsión, la respuesta debe tratar esto como crimen organizado y no como folclore futbolero, con una regulación a la altura del problema.

La credibilidad exige además limpiar la gobernanza del fútbol. Cuando hay dirigentes bajo cuestionamientos y sanciones regulatorias, la institucionalidad se vuelve parte del problema y no de la solución.

Las familias y los hinchas de verdad merecen recuperar el fútbol.

Michel Claverie M.

Periodista e hincha